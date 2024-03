Projekt «Flurina und Gion»: Flims will 21 Familienwohnungen für Einheimische ermöglichen

Bezahlbarer Wohnraum für einheimische Familien ist in Flims – wie in verschiedenen anderen Bündner Tourismusorten – immer schwieriger zu finden. Oft ist auch monatelanges Suchen nicht von Erfolg gekrönt, wie aktuell das Beispiel von Familie Nitschke aus Flims zeigt. Das weiss die Gemeinde – und sie hat bereits beschlossen, Gegensteuer zu geben. Sie will eine 2012 zu genau diesem Zweck erworbene Parzelle am Stuz in Flims Waldhaus im Baurecht für Erstwohnraum zur Verfügung stellen. Das Grundstück ist unbebaut und bereits voll erschlossen. Und die Projektentwicklung läuft auf vollen Touren: Unter der Leitung der Gemeinde und in Kooperation mit der potenziellen Investorin, der Pensionskasse Graubünden, wurden acht Architekturbüros zu einem Wettbewerb eingeladen. Inzwischen steht fest, welches Büro die Ausmarchung für sich entscheiden konnte.