250 Menschen jodeln, spielen Alphorn oder schwingen die Fahne in der Surselva

Am 49. Bündner Jodlertag in Sedrun treten rund 250 Bündner Jodlerinnen und Jodler, Fahnenschwinger und Fahnenschwingerinnen sowie Büchel- und Alphornbläserinnen und Alphornbläser an. Wie der Bündner Jodelverband schreibt, handelt es sich beim diesjährigen Jodlertag in vielerlei Hinsicht um eine spezielle Ausgabe. Üblicherweise sind es Jodelchöre, welche die Veranstaltung organisieren. Dieses Jahr mit dabei: Sunatibas Postabiala Sumvitg und Sunatibas Tujetsch zwei Alphorngruppen. Ein Novum sei zudem, dass der Bündner Jodlertag erstmals in der oberen Surselva stattfindet. «Was für eine Freude für unsere zwei kleinen Vereine, diesen grossen traditionellen Anlass hier in Sedrun durchführen zu dürfen», sagt OK-Präsident Andreas Pfister.