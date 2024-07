Der Spielplatz Altes Stadtspital punktet mit vielen Sitzbänken und der grosszügigen Fläche zum Spielen

Obwohl sich die Begeisterung über den Spielplatz in Grenzen hält, sind sich beide einig über ihr liebstes Spielgerät auf diesem Platz: das Eisenklettergerüst. «Da komme ich rüber», sagt Dea stolz und testet es sofort aus. Und Lou liebt es, an diesem Gestell ein paar Akrobatikkunststücke vorzuführen und den Felgaufschwung und die Glocke daran zu üben. Auch das Klettern über das Netz aus Seilen macht den beiden Spass. Aber schon rasch widmen sich beide wieder dem, was sich mit der Weitläufigkeit des Platzes besonders gut anbietet: Dea rennt seinem Ball hinterher und Lou zieht sich mit ihrer Freundin zurück, um über andere Dinge zu reden.