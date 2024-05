Churs Zusammenschluss mit Tschiertschen-Praden kommt vors Stimmvolk

Zur langfristigen Bewältigung finanzieller und organisatorischer Herausforderungen beantragte der Gemeindevorstand von Tschiertschen-Praden eine Fusion mit der Stadt Chur. Nach umfassenden Abklärungen und der Zusicherung finanzieller Unterstützung durch den Kanton liegt nun ein detaillierter Zusammenschlussvertrag vor, wie die Stadt Chur mitteilt. Das Stimmvolk in Tschiertschen-Praden entscheidet am 14. Juni. In Chur soll am 22. September über die Fusionspläne abgestimmt werden.