Chur prüft Zusammenschluss mit Tschiertschen-Praden

Gemäss Mitteilung ist die Anfrage zur Aufnahme von Fusionsabklärungen vonseiten des Gemeindevorstands von Tschiertschen-Praden ausgegangen. Im März dieses Jahres habe ein erster Austausch zwischen der Stadt und dem Gemeindevorstand stattgefunden, heisst es. Die Führung der auf der südlichen Talseite des Schanfiggs gelegenen Gemeinde Tschiertschen-Praden habe dabei ausgeführt, dass ein Alleingang für sie in Zukunft nicht zielführend und ein Zusammenschluss von ihrem Standpunkt aus zwingend sei. Der Churer Stadtrat hat dem Gemeindevorstand laut Mitteilung zugesichert, die erweiterten Abklärungen für einen möglichen Zusammenschluss mit Tschiertschen-Praden in Angriff zu nehmen. Die Stadt evaluiere nun intern mit den Dienststellen, welche Massnahmen in Hinblick auf den möglichen Zusammenschluss erforderlich sind. In einem ersten Schritt gehe es lediglich darum, die Auswirkungen eines allfälligen Zusammenschlusses auf die Stadt zu prüfen. (red)