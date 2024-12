Brüderduo aus Zizers verwandelt Beleuchtung in Lichtkunst

Nein, es hat sich kein Tippfehler in den Namen der Firma Handgedacht Casutt eingeschlichen. Vielmehr bringt er zum Ausdruck, was in der kleinen Werkstatt an der Friedaustrasse in Zizers passiert: Hier werden Lampen und Möbelstücke auf Kundenwunsch geplant und in Handarbeit produziert. Individuell und sprichwörtlich einzigartig. Diverse Einzelanfertigungen ziehen die Blicke auf sich.

Wer einen uralten Ölkanister zur behaglichen Wohnzimmerbeleuchtung herrichten lässt, hat wahrscheinlich Benzin im Blut oder einfach ein Flair für Ausgefallenes. Auch eine Fahrradbereifung kann – von den Casutts entsprechend bearbeitet – zum Licht spendenden Accessoire in der Wohnung werden. Das Leuchtmittel lässt die Besitzerin oder den Besitzer auch in den vier Wänden nahe bei der sportlichen Lieblingsbetätigung sein. Besuchenden sagt es auf einen Blick, was die Gastgeberin oder der Gastgeber gerne tut.