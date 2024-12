Mord im Klöntal (7/8): Neue Verdächtige

Da ist zum einen Alois Kistler: Der frühere Knecht und angebliche Geliebte von Maria Stüssi ist in den Tagen um Andreas Stüssis Tod im «Staldengarten» aufgetaucht. Plötzlich sass er in der Gaststube und trank ein Bier. Da ihr Mann verschwunden war, bot er Maria Stüssi seine Hilfe rund ums Haus an. Sie nahm an. Als es darum ging, woher Sohn Fridolin die Pfeife seines Vaters her hatte, die der verschwundenen Pfeife seines Vaters glich, hinterliess Kistler einen zweifelhaften Eindruck.