Clarkson, May und Hammond hören auf: Wir treten in ihre Fussstapfen

Wir starten an einem Dienstag um 17 Uhr nach einem Geschäftstermin in Näfels. Das Ziel ist die «Freulerbar» in Glarus. Diesmal haben wir die Startzeit des Rennens auf die Abfahrtszeit des Zugs angepasst. Trotzdem wird unser Kandidat am Bahnhof auf den Zug wenige Minuten warten müssen. Zudem dürfte die Parkplatzsuche mit dem Auto in Glarus etwas schwieriger sein als beim letzten Ziel der «Vista Bar» in Näfels. Doch unser Selbstexperiment soll so realitätsnah wie möglich sein. Wartezeiten am Bahnhof und Parkplatzsuche mit dem Auto gehören dazu.