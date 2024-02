«Sex» und ein Ex-Artist in Glarus: Bastian Baker und Florian Ast spielen am Gleis 1 im Güterschuppen

Zwei Jahre lang lebte Bastian Baker im Wohnwagen und unterhielt die Gäste des Circus Knie auf Tournee – jetzt ist er zurück auf den kleinen Bühnen der Schweiz für eine intime akustische Tournee. Am Mittwoch, 17. April, macht der Westschweizer Singer-Songwriter in Glarus an der Konzertreihe Gleis 1 halt. «Auf dem Programm stehen alle seine Hits in ihrer Originalversion, Anekdoten von Tourneen, Interaktion, Improvisation und eine Setlist ‘à la carte’», kündigen die Veranstalter an.