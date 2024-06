Glarner Schwingsterne leuchten am Zürcher Himmel

Keine Auszeichnungen gab es in Horgen für die ältesten Glarner Nachwuchsschwinger. This Freuler (Glarus, 12.), Mauro Hösli (Näfels, 12.) und Fridolin Figi (Luchsingen, 14.) Mit Jahrgang 2008 war das Glarner Trio in der Kategorie der 16- und 17-Jährigen der jüngere Jahrgang. Dementsprechend waren die Duelle gegen die starken Schwinger mit Jahrgang 2007 herausfordernd. Die Hoffnungen auf einen Zweiggewinn mussten die Glarner trotz guten Leistungen frühzeitig begraben. Der Festsieg ging hier an Martin Rempfler aus dem Hinterthurgau. Er schlug im Schlussgang den Tösstaler Fabio Eicher.