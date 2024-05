Philipp Langlotz kandidiert als Gemeinderat in Glarus

Freiwillige Meldungen bis 5. August möglich



Laut einer Medienmitteilung der Gemeinde Glarus vom Montag findet die Ersatzwahl für das neue Gemeinderatsmitglied am 22. September, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 20. Oktober statt. Vergeben wird der freie Sitz für den Rest der Amtsdauer bis 2026 mit Amtsantritt per 1. Januar 2025. Kandidaturen können der Gemeindekanzlei freiwillig bis am 5. August gemeldet werden. Diese werden dann auf der Website der Gemeinde Glarus www.glarus.ch publiziert.