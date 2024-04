Der Erdrutsch in Schwanden ruiniert die Jahresbilanz der Versicherung Glarnersach

Das Geschäftsjahr 2023 wird in die Geschichtsbücher der Glarnersach eingehen. Denn sie schreibt Rekordzahlen. Keine positiven. Der grosse Erdrutsch im Gebiet der Wagenrunse in Schwanden vom 29. August 2023 und die späteren kleineren gegen Jahresende führten bei der kantonalen Gebäudeversicherung zu einem «der bedeutendsten Elementarereignisse in der Geschichte der Glarnersach». So steht das in der Bilanzpressemitteilung vom Montag.