Schwanden: Wagenrunse bleibt unruhig, grösserer Rutsch nicht ausgeschlossen

Hansruedi Forrer ist etwas ratlos, als er am Samstagmittag mit den «Glarner Nachrichten» spricht. «Wir können nicht sagen, wie sich die Situation entwickeln wird. Diese Wagenrunse ist unberechenbar», sagt er. Seit den massiven Regenfällen in der letzten Woche ist es im Erdrutschgebiet in Schwanden wieder ungemütlicher geworden.