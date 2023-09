Nach Konkurs: Bad in Alvaneu kommt unter den Hammer

Am Freitag, 27. Oktober, kommen die Gebäude und Badeinfrastrukturen in Alvaneu Bad unter den Hammer. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Publikation des Betreibungs- und Konkursamtes Albula hervor. Versteigert wird das Grundstück mit einer Gesamtfläche von 4100 Quadratmetern mit dem darauf befindlichen «Kur- und Erlebnisbad mit Restaurant», Umschwung, Garten, Wald- und Wegarealen. Die konkursamtliche Schätzung beläuft sich gemäss Steigerungsanzeige auf 1,8 Millionen Franken, was dem aktuellen Verkehrswert der 2001 erstellten Immobilie entspricht. Der Neuwert belief sich gemäss Amt für Immobilienbewertung auf 4,6 Millionen Franken. Auf weitere 1,25 Millionen Franken geschätzt wurde damals die betriebliche Einrichtung des Schwefelbades.