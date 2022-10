In Graubünden wird wieder geimpft 

Eine Impfempfehlung erlässt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für besonders gefährdete Personen. Dazu zählen über 65-Jährige, aber auch 16- bis 64-Jährige, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben, etwa aufgrund einer Vorerkrankung oder einer Schwangerschaft. Besonders Letztere machen derzeit laut Camenisch von dem Angebot Gebrauch. Bei den verabreichten Impfungen handelt es sich hauptsächlich um Boosterimpfungen. Ob das Impfangebot auch in Zukunft so umfangreich bleiben wird, sei noch nicht klar. «Die Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren planen ihre Angebote laufend aufgrund der Nachfrage.» Die Coronaimpfungen sollen aber auch nach der nationalen Herbstkampagne angeboten werden. Wie gross die Nachfrage in der Zukunft sein wird, hänge stark mit dem Infektionsgeschehen ab, so Camenisch weiter. Derzeit zeigen die Fallzahlen gemäss BAG einen aufsteigenden Trend. Die letzten publizierten Fallzahlen stammen vom 10. Oktober. In den zwei Wochen zuvor wurden im Kanton Graubünden 1445 laborbestätigte Fälle registriert. Das sind rund doppelt so viele wie im Zeitraum vom 13. bis 27. 9., wo 703 Fälle registriert wurden. An welchen Standorten man sich im Kanton einer Impfung unterziehen kann, ist auf www.gr.ch/coronavirus ersichtlich.