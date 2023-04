Das Bauchgefühl als oberstes Gebot beim Gleitschirmfliegen

Das Wetter mag noch etwas unbeständig sein, doch langsam, aber sicher hat der Frühling Einzug gehalten. Die steigenden Temperaturen ermöglichen den Gleitschirmfliegerinnen und -fliegern den Start in die Frühlingssaison. So erhaben ihre Erscheinung in den Bündner Tälern auch daherkommen mag: Eine solch risikobehaftete Aktivität kommt nicht immer ohne Unfälle aus.