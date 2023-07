Ab dem 1. August kommt die E-Vignette – das müsst ihr wissen

Lange war die E-Vignette für die Autobahngebühr geplant, bereits im Jahr 2013 wurde darüber diskutiert. Passend zum Nationalfeiertag wird die neue Vignette per 1. August nun in der Schweiz eingeführt. Tabea Rüdin vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) erklärt: «Die Einführung im Verlauf des Jahres hat den Vorteil, dass wir vor dem Start des Vignettenverkaufs für 2024 Erfahrungen sammeln und Anpassungen an unseren Systemen vornehmen können.»