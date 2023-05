Diverse Felsbrocken donnern ins Tal

In Brienz/Brinzauls herrscht Alarmstufe Rot. Alle 84 Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Tiere wurden am vergangenen Freitag in Sicherheit gebracht. Immer wieder kommt es im Bergdorf zu kleineren Abbrüchen im Fels. Ein Videoausschnitt aus dem Live-Stream vom Mittwochvormittag zeigt, wie es um etwa 9.15 Uhr zu weiteren Steinschlägen kommt: