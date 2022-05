1500 Mahlzeiten weniger im Abfall

Im Langlaufzentrum an der Hertistrasse in Davos war einiges los während des World Economic Forum (WEF). Was während des WEF's an Essen übrig blieb, wurde hier der Allgemeinheit angeboten. Zwei Tage nach dem Anlass ziehen die Initianten des Projektes «4Reasons», Cyrill Ackermann und Stefan Pfister, ein positives Fazit. Wie sie in einer Mitteilung verlauten lassen, sind sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis der vier Betriebstage. Insgesamt wurden schlussendlich rund 1500 Mahlzeiten ausgegeben. Sowohl einheimische wie auch auswärtige Gäste wurden vom 23. bis 26. Mai im Langlaufzentrum bedient.