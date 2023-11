In Schwanden streift ein Chauffeur mit einem Bahnersatzbus einen Lieferwagen

Beim Abbiegemanöver holte der 47-jährige Chauffeur des Reisebusses jedoch zu wenig weit aus und streifte in der Folge mit der linken Seite des Busses den wartenden Lieferwagen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - so auch am Reisebus der Firma Domo, die mit ihren Bussen für die SBB als Bahnersatz verkehren. (kapo)