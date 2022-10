Wie die Flimser das Martinsloch verdeckten und den Elmern die Sonne stahlen

Einen Tag vor unserer Verdunklungsaktion haben wir den Plastik und alles andere Material im Loch deponiert und so weit es ging vorbereitet. In der Segneshütte übernachteten wir. Am nächsten Morgen der Schock. Flims lag unter einer dichten Nebeldecke. Wir dachten, alles war umsonst. Es war hart, uns zu motivieren trotzdem hochzusteigen. Aber es hatte sich gelohnt. Elm war nebelfrei, und so machten wir uns an die Arbeit. In Elm postierten sich Beat Hoitinga und Christoph Spadin mit Funkgeräten. Sie sollten uns helfen, den genauen Zeitpunkt für das Hochziehen der Blache zu ermitteln. Als es so weit war, blies der Wind sehr stark. Drei Ecken waren bereits fixiert, die vierte hielten wir zu fünft mit einem Seil fest. Einige Minuten ging das gut, bis der einzige Haken, den wir nicht selbst gebohrt hatten, ausriss. Es gab einen Knall, und alle unsere Rucksäcke hingen wie an einer Perlenschnur im Martinsloch. Somit wars das mit unserem Vorhaben, das Loch zu verdecken.