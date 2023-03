Mit Camenisch an der Spitze in die nächste Betriebsphase

Wie im Vorfeld erwartet hat die Mitgliederversammlung des Naturpark-Beverin-Trägervereins am Donnerstagabend in Splügen Daniel Camenisch zum neuen Präsidenten gewählt. Der in Mathon am Schamserberg aufgewachsene Camenisch folgt in diesem Amt auf den ehemaligen Safientaler Gemeindepräsidenten Thomas Buchli. Camenischs bisherige Aufgabe als Vizepräsident des Naturparks übernimmt laut einer Mitteilung die frühere Splügner Tourismusdirektorin Denise Dillier, die schon seit der Gründung des Parks dem Vorstand angehört.