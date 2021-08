Wolfsangriffe auf Schafe in Elm

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Wolf in Elm mehrere Schafe angegriffen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich die Schafe auf einer eingezäunten Weide. Gemäss dem Glarner Departement für Bau und Umwelt wurden sechs Schafe beim Angriff getötet, zwei weitere wurden verletzt. Trotz umfangreicher Suche werden immer noch fünf Schafe vermisst, schriebt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Die restlichen Tiere wurden in der Zwischenzeit von der Weide im Bischofbach zurück in den Heimbetrieb gebracht.