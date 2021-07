Sonnige Sommerferien sind etwas für Anfänger

Okay, als nächstes etwas für all jene, die eher nicht so gerne suhlen und traurig werden, wenn sie daran denken, was sie alles verpassen, weil das Kackwetter einfach so kacke ist, aber trotzdem einfach nicht rauswollen, weil es so nass ist. Falls Ihr es nicht schon getan habt, müsst Ihr jetzt einmalig investieren, und zwar in das beste Nintendo-Spiel aller Zeiten: Mariokart. Ausleihen ist natürlich auch eine Option. Nehmt auf jeden Fall Lemmy als Spielfigur, der immer ganz schadenfreudig lacht, wenn jemand in eine von ihm gelegte Banane fährt. Das macht richtig gute Laune.