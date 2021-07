«Informatik und Afrika, das sind meine Leidenschaften»

Was folgte, war nicht nur die Umsetzung dieser Idee, sondern eine nachhaltige Betreuung des Projektes. «Mich interessierte, ob ‘unsere’ Computer auch in den folgenden Jahren in Gebrauch sind, ob unsere Arbeit nachhaltigen Nutzen brachte», erzählt Hug. Jeweils in den Sommerferien reiste sie ins nigerianische Dorf Mmaku. Und war erfreut darüber, dass die Computer fleissig genutzt wurden. «Schliesslich erfuhren auch andere Schulen von unserer Unterstützung und baten um unsere Hilfe.» Alleine, musste Hug feststellen, würde sie diesen Anfragen nicht mehr gerecht werden können. Im Jahr 2006 folgte die Gründung des Vereins Informatik für Afrika, dem heute fünf Vorstandsmitglieder und rund 100 Vereinsmitglieder angehören.