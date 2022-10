200 ukrainische Schulkinder gehören mittlerweile zum Bündner Schulalltag

Die Bündner Schülerinnen und Schüler dürfen sich derzeit auf die bevorstehenden Herbstferien freuen. Die ersten Wochen des Schuljahrs liegen bereits hinter ihnen. Nicht nur für die Erstklässlerinnen und Erstklässler war diese Zeit eine Premiere, sondern auch Kinder und Jugendliche, die in den vergangenen Monaten aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind und hier ihr Recht auf Bildung in Anspruch nehmen. In Graubünden leben derzeit etwa 300 Ukrainerinnen und Ukrainer im Schulalter.