Zwei Firmen ziehen auf das Korki-Areal in Näfels um

Guter Wein hat keinen Zapfen, aber seine Flasche einen aus Kork. Das Motto «dem edlen Getränk ein würdiger Verschluss» der Gebrüder Emil und Heinrich Schlittler ist unter www.swisscork.ch immer noch zu finden. So war es fast zum Weinen, als die E. & H. Schlittler AG in Näfels als älteste Schweizer Presskorkenfabrik Ende 2016 ihren Betrieb nach 145 Jahren einstellte. Aus wirtschaftlichen Gründen. Denn von den gegen 100 Angestellten, die in den besten Jahren der «Korki» für «Bouchons Schlittler» – Schlittler Korken – gesorgt hatten, war bei der Schliessung nur noch ein einziger übrig.