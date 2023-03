Auch aus den Dörfern weht Windanlagen Skepsis entgegen

Die St. Galler Regierung möchte 17 Standorte im Kanton, welche sich aus ihrer Sicht für Windkraft eignen, in den Richtplan aufnehmen. Diese sind verteilt über den ganzen Kanton. Zwei davon finden sich in der Region. Die Regierung sieht insbesondere in den Gebieten Witöfeli und Steinerriet in Schänis Potenzial für Windanlagen. Dafür infrage kommt auch der Standort Laad in Eschenbach. In den ausgewählten Gebieten überwiegt gemäss Regierung das Nutzungsinteresse der Windkraft gegenüber Schutzinteressen.