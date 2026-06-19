Wer nicht scheitert, scheitert: Warum Bündner KMU jetzt mutiger werden müssen

Der gefährlichste Satz der Bündner Wirtschaft

«Das haben wir schon immer so gemacht.»

Acht Wörter. Und wahrscheinlich der teuerste Satz, der je in einer Bündner Werkstatt, einem Hotelbüro im Engadin oder einer Schreinerei im Prättigau ausgesprochen wurde. Er klingt vernünftig. Bodenständig. Verlässlich. Und genau deshalb ist er so brandgefährlich.

Denn während du diesen Satz sagst, schreibt irgendwo eine Künstliche Intelligenz gerade die Angebote, die du noch von Hand tippst. Während du zögerst, testet dein Mitbewerber aus dem Nachbartal bereits das Tool, das ihm zwei Arbeitstage pro Woche schenkt.

Hand aufs Herz: Wann hast du das letzte Mal etwas ausprobiert, von dem du nicht wusstest, ob es funktioniert? Wann bist du das letzte Mal so richtig auf die Nase gefallen – und wieder aufgestanden?

Wenn dir keine Antwort einfällt, lies unbedingt weiter. Es geht um die Zukunft deines Betriebs.

Warum Ausprobieren keine Spielerei ist, sondern Überlebensstrategie

Reden wir Klartext über die digitale Transformation. Sie ist kein Hype aus Zürich, der irgendwann wieder verschwindet. Sie ist längst in Chur, in Davos und in den kleinsten Seitentälern angekommen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr ob, sondern wie du sie mitgestaltest.

Und hier kommt die unbequeme Wahrheit: Du kannst die digitale Transformation nicht durch Nachdenken bewältigen. Du kannst sie nur durch Ausprobieren meistern.

Ein Beispiel: Niemand weiss heute genau, wie Künstliche Intelligenz dein Geschäft in drei Jahren verändert. Kein Berater, kein Buch, kein Webinar gibt dir die fertige Antwort. Die einzigen, die es herausfinden, sind die, die anfangen zu experimentieren – im Kleinen, im Alltag, ohne grosses Budget.

Die Chancen: Was eine Kultur des Ausprobierens dir bringt

Eine Arbeitskultur, in der Fehler erlaubt sind, ist kein Chaos. Sie ist ein Wettbewerbsvorteil. Sie macht dein KMU schneller, mutiger und attraktiver – auch für junge Fachkräfte, die nicht in einen Betrieb wollen, in dem jeder neue Gedanke mit «Das geht bei uns nicht» abgewürgt wird.

Gerade im Kanton Graubünden liegt darin eine riesige Chance. Unsere Stärke war noch nie Masse. Unsere Stärke ist Wendigkeit. Ein Kleinbetrieb mit acht Leuten kann am Montag eine Idee haben und sie am Mittwoch testen. Versuch das mal in einem Grosskonzern. Diese Kurzwege sind dein Geheimrezept – nutze sie.



Die Risiken: Reden wir auch darüber

Wäre ich ehrlich, müsste ich sagen: Ja, Experimentieren kostet zuerst Zeit. Ja, manches geht schief. Ja, du wirst Tools testen, die du nach zwei Wochen wieder löschst.



Aber das ist nicht das Risiko. Das echte Risiko ist das Gegenteil: nichts zu tun. Stillstand fühlt sich sicher an, ist aber die langsamste Form des Scheiterns. Während ein gescheiterter Versuch dich ein paar Stunden kostet, kostet dich verpasste Veränderung deine ganze Marktposition.



Klug ausprobieren heisst: kleine Wetten eingehen, nicht das Unternehmen verspielen. Du sprengst nicht den ganzen Berg – du legst einen Probesteig an und schaust, ob er trägt.



Genau hier steckt die Idee des Voranscheiterns: Nicht das Scheitern feiern wir, sondern das Lernen, das daraus entsteht. Jeder misslungene Versuch bringt dich einen Schritt weiter – wenn du hinschaust, statt wegzuschauen.



So baust du eine Experimentierkultur in deinen Alltag ein

Genug Theorie. Hier sind konkrete Schritte, die du nächste Woche umsetzen kannst – ohne Beraterarmee und ohne sechsstelliges Budget.

Führe das «10-Prozent-Experiment» ein. Reserviere jede Woche eine halbe Stunde – für dich und dein Team – um etwas Neues zu testen. Ein neues Tool, einen neuen Ablauf, eine Frage an eine Künstliche Intelligenz. Klein anfangen, regelmässig dranbleiben. Routine schlägt Aktionismus.

2. Ersetze «Wer ist schuld?» durch «Was haben wir gelernt?». Diese eine Frage verändert deine Arbeitskultur mehr als jedes Leitbild an der Wand. Mach aus jedem Fehlschlag eine kurze Lernrunde – fünf Minuten, kein Drama, keine Schuldzuweisung.

3. Hol dir einen «Versuchskaninchen»-Bonus. Lobe nicht nur Erfolge, sondern auch mutige Versuche, die schiefgegangen sind. Wer nie scheitert, hat nie etwas riskiert. Mach das Voranscheitern im Team sichtbar und sagbar.

4. Vernetze dich über das Tal hinaus. Die dezentralen Dörfer im Kanton Graubünden sind kein Nachteil – ausser, du machst einen daraus. Tausch dich mit anderen KMU aus dem Nachbartal aus. Was im Hotel in Flims funktioniert, hilft vielleicht der Garage in Ilanz. Digitale Werkzeuge machen Distanzen bedeutungslos: Ein Videocall überwindet jeden Pass, auch im Winter.

5. Starte ein konkretes KI-Mini-Projekt. Lass die Künstliche Intelligenz diese Woche eine reale Aufgabe übernehmen: einen Entwurf für eine Offerte, eine Antwort auf eine Kundenanfrage, eine Zusammenfassung einer langen Mail. Beurteile das Ergebnis kritisch. So lernst du Experimentieren am echten Beispiel – nicht in der Theorie.



6. Setze dir ein Verfallsdatum für Ausreden. «Dafür haben wir keine Zeit» gilt nur bis Ende Monat. Danach hast du einen Versuch gemacht – oder eine ehrliche Erklärung, warum nicht.

Der Berg ruft – steigst du?

Die digitale Transformation wartet nicht, bis du dich bereit fühlst. Niemand fühlt sich je ganz bereit. Die erfolgreichen KMU im Kanton Graubünden werden nicht die sein, die alles richtig gemacht haben. Es werden die sein, die mutig genug waren, Dinge auszuprobieren, hinzufallen, aufzustehen und es besser zu machen.

Eine Bergtour planst du auch nicht zu Tode. Irgendwann musst du den ersten Schritt machen, auch wenn das Wetter unsicher ist. Genau so funktioniert eine lebendige Arbeitskultur: losgehen, ausprobieren, anpassen.

Also, jetzt ehrlich – und das ist meine provokative Frage an dich:

Bist du Unternehmerin, weil du etwas bewegen willst? Oder verwaltest du nur noch das, was früher mal mutig war?

Erzähl von deinem letzten Experiment – egal ob es geglückt oder grandios gescheitert ist. Was hast du ausprobiert? Was hat funktioniert, was nicht? Welches Tool nervt dich, welches hat dich überrascht?

Lass uns eine Diskussion starten, die unsere Bündner Wirtschaft mutiger macht. Teile diesen Beitrag mit dem Kollegen, der immer noch sagt: «Das haben wir schon immer so gemacht.»