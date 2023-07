Die Ems-Chemie bekommt die Wirtschaftsflaute zu spüren

Die Ems-Chemie-Gruppe hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres einen Nettoumsatz von knapp 1,2 Milliarden Franken erzielt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch fast 1,3 Milliarden Franken gewesen. Ein Gutteil des Rückgangs von 7,9 Prozent ist allerdings auf den starken Schweizer Franken zurückzuführen, wie Firmenchefin Magdalena Martullo am Freitag in Domat/Ems vor den Medien sagte. In lokalen Währungen betrug der Umsatzrückgang lediglich 1,9 Prozent.