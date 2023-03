Horgenglarus und Möbeliareal AG konnten sich nicht einigen

Was folgt auf Horgen und Glarus? Der Name der ältesten Tisch- und Stuhlmanufaktur der Schweiz setzt sich aus den bisherigen Standorten zusammen. Seit 1902 werden die Produkte von Horgenglarus auf dem Möbeliareal in Glarus hergestellt. Nun bricht der Möbelbauer mit dem Traditionsstandort. Der befristete Mietvertrag läuft im Jahr 2027 aus und Horgenglarus möchte ihn nicht verlängern.