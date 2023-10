Im Filzbacher Hotel «Kerenzerberg» ist das Restaurant bis Februar geschlossen

Das Sportzentrum des Zürcher Kantonalverbands für Sport



Das Sportzentrum Kerenzerberg (SZK) in Filzbach gehört dem Kanton Zürich und wurde zu 100 Prozent mit Swisslos-Geldern aus dem Anteil des Kantons Zürich erbaut. Es bietet in vielen Sportarten In- und Outdoor-Sport- und Freizeitanlagen inklusive Hallenbad sowie die nötigen Geräte und Einrichtungen und überlässt alle sportspezifischen Betreuungs- und Ausbildungsaufgaben seinen Gästen.Der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) übernimmt die Verantwortung für den Betrieb des SZK. Der Verband ist das Kompetenzzentrum für den Vereins- und Verbandssport im Kanton Zürich und als solches das Dach über 65 Zürcher Sportverbände mit 2200 Vereinen und insgesamt fast 370 000 Mitgliedern, wovon rund 120 000 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren sind. (eing)