Wovor der «Kettensägen-Präsident» aus Argentinien am WEF den Westen warnt

Mit einem gewöhnlichen Linienflug ab Buenos Aires und in Begleitung einer Mini-Delegation ist Javier Milei in die Schweiz geflogen. «Um meinem Land Geld zu sparen», wie er erklärte. Das WEF in Davos bezeichnete der neu gewählte ultraliberale Präsident Argentiniens im Vorfeld als «sozialistisch» geprägt. Milei fällt aus dem Rahmen, er provoziert gern und er eckt an – das ist Programm bei ihm. Dafür verehren ihn seine Anhänger.