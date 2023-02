Hotel «Waldhaus Flims» trennt sich vom US-Unternehmen Marriott

Das Hotel «Waldhaus Flims» ist eine der besten Adressen in Graubünden. Seit 1877 thront das 5-Sterne-Resort über Flims. Doch in den letzten Jahren erlebte das Traditionshaus einige Krisen. 2015 ging es in Konkurs. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Z Capital Group kaufte das Hotel zwei Jahre später für 40 Millionen Franken.