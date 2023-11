Laax: Reto Gurtner muss sich einen neuen CEO suchen

Er hatte keine einfache Zeit als CEO am Laaxer Berg – die Pandemie, die drohende Energiekrise, eine massive Teuerung, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und nicht zuletzt der tragische Unfalltod eines Lernenden, all das fiel in die vier Amtsjahre von Markus Wolf als operativer Chef der Weisse Arena Gruppe (WAG). Jetzt hört der gebürtige Emser auf. Wie die WAG-Medienstelle am Dienstag informierte, verlässt Wolf die Unternehmung von Reto Gurtner schon per Mitte Dezember.