Pflegende bekunden, wo sie der Schuh am heftigsten drückt

Die Bündner Sektion des Schweizer Berufsverbands für das Pflegefachpersonal (SBK) hat in den vergangenen Wochen eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durchgeführt. 564 Personen wurden angeschrieben, 141 Personen nahmen an der Online-Umfrage teil. Der Rücklauf von 25 Prozent sei erwartungsgemäss ausgefallen, sagt Renate Rutishauser, Präsidentin des SBK Graubünden. Teilgenommen hätten Pflegende verschiedener Altersklassen, die in unterschiedlichen Bereichen tätig seien. «Aus den Ergebnissen der Umfrage können somit aussagekräftige Schlüsse gezogen werden.»