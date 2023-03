«Graubünden war ein Zugpferd des ganzen Ostschweiz-Geschäfts»

Mit Gian Reto Staub steht seit anderthalb Jahren ein Bündner an der Spitze des Ostschweizer Geschäfts der Grossbank UBS. Staub, der seit 23 Jahren in verschiedenen Funktionen für die UBS tätig ist, folgte auf Hanspeter Thür, der die Leitung zuvor seit 2017 innehatte. Die UBS ist mit vier Bankfilialen in Graubünden vertreten: in Chur, Davos Platz, St. Moritz und Ilanz. Sie beschäftigt im Kanton 110 Mitarbeitende sowie circa 20 Auszubildende – und sie betreut in der Region Ostschweiz rund 200’000 Kundinnen und Kunden, ein Fünftel davon in Graubünden.