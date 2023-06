Junge Crew weckt den schlafenden «Schwanen»

Auf Empfehlung von Stadt und Tourismus kamen die Polen, die letztes Jahr via Pilecki-Institut den «Schwanen» gekauft hatten, auf die jungen, aber inzwischen durchaus erfahrenen Barbetreiber zu. Laut Heer mussten sie nicht lange überlegen. «Wir fühlen uns geehrt, als Rapperswiler den ‹Schwanen› aus dem Dornröschenschlaf wecken zu dürfen», sagt er. Ende 2016 ging dieser zu.

Vertrag bis Ende Jahr

Und obwohl sie vorderhand nur einen Vertrag bis Ende Jahr haben, legten sich die Gastronomen mächtig ins Zeug. «Wir haben gut fünfstellig investiert», sagt Heer. Und dazu unzählige Arbeitsstunden seit Anfang Mai aufgewendet, um frischen Wind in und ums Haus zu bringen. Es wurde rausgeräumt, neu tapeziert, neue Beleuchtung installiert und Pflanzen platziert.

Die Möbel im Aussenbereich baute die Crew selber. Ein Teil des Interieurs wurde von der «Werki»-Bar gezügelt. «Wir haben eine Mischung gemacht», sagt Brunner. «Man merkt, dass es noch der ‘Schwanen’ ist.»

Polen suchen Anschluss

Die Getränkekarte ähnelt jener in der «Werki»-Bar und im «Stall». So gibt es lokales Bier im Offenausschank. «Ein Novum an der Seepromenade», wie Brunner anmerkt. Als Extras gibts polnische Drinks. Die neue «Schwanen»-Bar ist zugleich ein Café. Ab 10 Uhr ist durchgehend geöffnet. Unter der Woche bis 23 Uhr. Am Wochenende bis 1 Uhr. Nur montags ist zu.