Das Herzstück der Käserei Sufers ist eingetroffen

Bis es so weit ist, gibt es im Rohbau aber noch einiges zu tun. Unter anderem gilt es, die Wohnung für die künftige Käserfamilie inklusive Büroräumlichkeiten im oberen Geschoss fertigzustellen, im Parterre die Käserei und im Untergeschoss die Lagerräume. In der Sennerei Sufers werden rund 400’000 Liter Milch pro Jahr zu Käse verarbeitet werden; mehr als 120’000 Liter davon sind Ziegenmilch, 25’000 Liter stammen von Schafen. Damit helfe der Betrieb auch dabei, den Wert des Kleinviehs zu erhalten. «Keine andere Käserei in Graubünden verarbeitet so viel Ziegenmilch», heisst es in der Mitteilung. «Wir wollen unseren Landwirtinnen und Landwirten helfen, ihre Existenz zu sichern», so Meuli. «Ohne Sennerei wäre es hier insbesondere mit der Kleinviehhaltung vorbei.»