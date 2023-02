Die Leiterin der Rehaklinik verlässt Braunwald

Die Leiterin der Rehaklinik Braunwald verlässt das Unternehmen per Ende März. Dies teilt die Betreiberin der Rehaklinik Braunwald, die Firma Zurzach Care in Bad Zurzach, auf Anfrage mit. Die Chefärztin habe «sich entschieden, Zurzach Care zu verlassen und eine Herausforderung an einem andern Ort anzunehmen», so das Unternehmen. Zurzach Care habe keine Kündigung ausgesprochen.