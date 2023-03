Legal kiffen im Glarnerland: Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht vom Bund

In Basel-Stadt wird seit Ende Januar legal gekifft. Mit dem Start der ersten Kiffer-Pilotstudie der Schweiz wurden neun Basler Apotheken zu amtlichen Dealern. 374 Personen können dort Cannabis mit dem berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) beziehen. Weitere Studienprojekte in mehreren anderen Kantonen werden derzeit vom Bund geprüft. Zu diesen gehört auch das Pilotprojekt der Bergblüten AG. Die Hanf-Produzentin mit Sitz in Ziegelbrücke und in Susten VS hat es Ende Januar beim Bund eingereicht.