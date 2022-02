Nun stellt die Landsgemeinde die Weichen für Zukunft der Kantonalbank

Völlig spurlos sind die letzten zwei Corona-Jahre zwar auch an der Glarner Kantonalbank (GLKB) nicht vorbeigezogen. Den Geschäftsgang trübte die Pandemie aber 2020 wie 2021 kaum. Ob sie sich nun tatsächlich dem Ende zuneigt, bleibt zwar noch ungewiss. Aber mit der Inflation ziehen schon neue Wolken am Horizont auf. Und in gut zweieinhalb Monaten soll die nächste Landsgemeinde über die geplante Umwandlung der GLKB in eine privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft befinden.