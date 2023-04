Neue Wirtschaftskammer sucht den Dialog

Rund 150 Vertreter von Wirtschaft und Politik aus dem Kanton Glarus haben sich am Montagabend im «Schützenhaus» in Glarus getroffen. Sie wurden vom neuen Wirtschaftskammer-Präsidenten Johannes Läderach (CEO der Läderach AG) begrüsst. Läderach skizzierte in seiner Begrüssung, in welche Richtung sich die Organisation entwickeln soll. So ist der Namenswechsel denn auch kein Zufall. Die ehemalige Handelskammer soll als Wirtschaftskammer in einen Dialog treten, erklärte Läderach.