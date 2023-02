Alt Gemeindepräsident Glarus fördert neu den Standort Glarus Süd

Marti tritt sein 70-Prozent-Pensum als neuer Standortförderer in Glarus Süd am 1. März an. Neben der Übernahme der laufenden Geschäfte seines Vorgängers soll er sich in den ersten Monaten auf die Pflege der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen privater und öffentlicher Hand konzentrieren. «Er plant Gespräche mit den Verantwortlichen aus Unternehmen und Verwaltung, um nebst dem gegenseitigen Verständnis den Handlungsbedarf und die Entwicklungsmöglichkeiten von Wirtschaft und Gemeinde abschätzen zu können», wird martis Aufgabe in der Mitteilung beschrieben. (mitg/mar)