Rochade beim Landquarter Sensorhersteller Cedes

«Patrick als CEO zu haben ist eine einmalige Chance, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. Ich bin stolz darauf, meine Rolle an einen leistungsstarken Manager mit solch tiefgreifender Erfahrung in der Aufzugsbranche und einen ehemaligen Leader in einem Fortune-500-Unternehmen zu übergeben», wird Christian-Erik Thöny zitiert. Seit 2021 verantwortet Patrick Bass das IoT-Business-Development für Cedes in Landquart. Somit ist er zuständig für die Vernetzung von Industriegeräten mit dem Internet. «Als echter Marktexperte und Visionär wird Bass die digitale Transformation des Unternehmens leiten», heisst es vonseiten des Landquarter Unternehmens. Der neue Geschäftsführer will das Wachstum des Unternehmens in den nächsten drei Jahren deutlich beschleunigen.