Die vier alten Birnbäume am Bach sollen stehen bleiben

Die Parzelle im Grüt im Süden von Näfels ist knapp eine Hektare gross und hätte einmal nach dem Muster der Quartiere rundherum Platz für ein Dutzend Einfamilienhäuser bieten sollen. Inzwischen ist ein haushälterischer Umgang mit dem Boden Pflicht, und so sind heute auf dieser Parzelle sechs Mehrfamilienhäuser mit zusammen rund 55 Wohnungen geplant. Bei der Gemeinde Glarus Nord liegt derzeit und noch bis am 23. März der Überbauungsplan zur öffentlichen Mitwirkung auf. Interessierte können sich also formlos einbringen. Das eigentliche Auflageverfahren ist für den Frühsommer geplant.