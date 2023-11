Just Eat baut Angebot in Chur aus

Essen zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen, scheint auch in Chur beliebt zu sein. Wie der Lieferdienst Just Eat in einer Mitteilung schreibt, stellt das Unternehmen neu eigene Fahrerinnen und Fahrer an, die das Essen in die Haushalte liefern. Somit ist es auch möglich, von grossen Ketten wie «McDonald’s» oder «Hans im Glück» Menüs nach Hause zu bestellen. Geschäftsführer von Just Eat Schweiz, Lukas Streich, sagt zur Region Chur: «Die Bündner Metropole ist ein wichtiger Standort für Just Eat und wir freuen uns darauf, das Angebot vor Ort auf der Plattform kontinuierlich zu erweitern und damit die kulinarische Vielfalt für die Churerinnen und Churer zu vergrössern.»