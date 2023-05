Netstal verliert seine Bäckerei

Fast 75 Jahre lang wurden in der Bäckerei-Konditorei Villiger an der Landstrasse Brötchen für die Netstaler gebacken. Jetzt schliessen Patrizia und Marcel Villiger die Bäckerei und das Verkaufsgeschäft per 1. Juli. Das teilen Sie in einem Brief an ihre Kundschaft mit, worin sie sich für deren Treue bedanken.