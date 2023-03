Mühlefuhr: Bauherr geht nur von 60 bis 70 Arbeitsplätzen aus

Simon Trümpi ist Geschäftsführer der Holzbau Zweifel AG. Diese hat vor einigen Jahren das Mühlefuhr-Areal in Ennnenda gekauft. Anfang Jahr reichte die Firma ein Baugesuch für einen Neubau im Areal ein. Denn: «Die aktuellen Gebäude haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen und gesetzlichen Normen», sagt Simon Trümpi. Mit dem Neubau wolle man ein Angebot an schönen und zeitgemässen Arbeitsplätzen schaffen. «Die Kubatur des geplanten Neubaus ist dabei rund 10 Prozent kleiner als die des aktuellen Komplexes», so Trümpi weiter.