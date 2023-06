Mehr Wertschätzung für Ältere in der Bündner Wirtschaft

Die Demografie spricht eine einfache und deutliche Sprache. In den kommenden Jahren tritt die geburtenstarke Babyboomer-Generation der Sechzigerjahre in den Ruhestand. Rein quantitativ klafft damit eine Lücke, welche all die Jungen, die neu in den Arbeitsmarkt nachrücken werden, unmöglich schliessen können. Sie sind schlicht zu wenige.